Volksjury heeft nog altijd geen beslissing genomen over lot Ghislaine Maxwell in misbruikzaak Jeffrey Epstein

De jury in het spraakmakende misbruikproces tegen Ghislaine Maxwell is er nog steeds niet in geslaagd een uitspraak te doen over de schuld of onschuld van de Britse socialite. De voormalige partner van de overleden miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epsein staat in New York terecht omdat zij Epstein zou geholpen hebben om minderjarige meisjes te ronselen, die hij dan seksueel misbruikte.

Maxwell, die op eerste kerstdag 60 jaar is geworden, brengt de feestdagen door in een gevangenis in New York, waar zij sinds de zomer van 2020 is opgesloten. Zij stond op het proces onder meer terecht omdat zij tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes ronselde voor Epstein.

Het proces in de federale rechtbank van Manhattan begon op 29 november en eindigde een week geleden. Sindsdien, en na een kerstreces, hebben de zes vrouwen en zes mannen in de grand jury in het geheim beraadslaagd, maar zij zijn het nog steeds niet eens over een vonnis voor Maxwell.

De advocaten van Maxwell benadrukken dat het geen zin heeft om de jury “te pushen”, omdat zij “op een zeer diepgaande manier te werk gaan”. Als Maxwell schuldig wordt bevonden, riskeert ze een celstraf tot 70 jaar. Zelf ontkent de socialite alle aantijgingen.