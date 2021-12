Politie geeft beelden vrij van fataal schietincident in winkel LA waarbij meisje (14) omkwam

De politie van Los Angeles heeft camerabeelden vrijgegeven die laten zien wat er gebeurde voor en tijdens het schietincident in een kledingzaak in Los Angeles, waarbij vorige week een 14-jarig meisje omkwam. Critici beschuldigen het politiekorps ervan te gemakkelijk het vuur te openen.

Op camerabeelden van de winkel is te zien hoe een man door de winkel loopt met een zwaar kettingslot, waarmee hij verschillende mensen bedreigt. Vervolgens slaat hij een vrouw op het hoofd en het lichaam met het kettingslot.

Bodycam-beelden van de politie laten zien hoe agenten ter plaatse komen met getrokken vuurwapens. Een paar seconden later opent een van de agenten het vuur. De man met het kettingslot werd geraakt en vervolgens in de boeien geslagen. Uit de beelden is ook op te maken dat een van de kogels via de grond richting de kleedkamer kaatst waar het 14-jarige meisje zich verstopte.

“Het verlies van het leven van dit jonge meisje spijt me enorm en ik weet dat er geen woorden zijn die de onvoorstelbare pijn voor de familie kunnen verlichten”, zegt korpschef Michel Moore.

© VIA REUTERS