Vandaag overleg tussen minister Frank Vandenbroucke en cultuursector, maar hoop op heropening zal ijdel zijn

Na de betoging van afgelopen weekend, zit een delegatie van de cultuursector vandaag samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Een herziening van de beslissing om de cultuur- en eventsector volledig te sluiten om een omikrongolf op te vangen, zit er volgens onze informatie niet aan te komen. Een nieuw Overlegcomité komt wellicht pas midden januari samen om zich eventueel over een heropening te buigen.

Het opzet van het overleg vandaag is om een aantal principes af te spreken voor wanneer een heropening van de cultuursector aan de orde is. Er wordt daarbij gedacht in de richting van het CIRM, een reeks protocollen die al zijn opgesteld. Het aantal bezoekers van een evenement wordt daarbij onder meer bepaald aan de hand van de capaciteit van een zaal. De sector wil met dat CIRM onmiddellijk de deuren openen, maar binnen het Overlegcomité is er vrijwel niemand die zo snel op de gemaakte beslissingen wil terugkomen.