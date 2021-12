Pius, hier in duel met Lambert, was heel solide achterin. — © BELGA

Net als in de voorbije twee wedstrijden behield Junior Pius het vertrouwen in de Truiense defensie. De Nigeriaan ontgoochelde niet en lijkt eindelijk zijn basisplaats beet te hebben. “Als ik fit ben, weet ik tot wat ik in staat ben”, aldus Pius.