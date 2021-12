Dilsen-Stokkem

Op 31 december 2021 sluit Albert Westhovens de bekende winkel Bloemenweelde in Stokkem. “Mijn grootvader Willem Leenders opende in 1930, nu 91 jaar geleden, deze winkel in zijn woonhuis“, zegt Westhovens. “Ik ga zelf met pensioen. Een overnemer hebben we niet.”