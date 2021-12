De gezichten achter de wet: “De kritiek dat justitie te traag werkt, gaat voor ons niet op”

Hasselt

In De gezichten achter de wet stellen we het Limburgs parket aan u voor, via de verschillende secties en een aantal magistraten. Vandaag: sectie M. Vanuit sectie M werden dit jaar maar liefst 8.755 dossiers versneld afgehandeld. Daders van onder meer vernielingen, diefstallen of partnergeweld kennen hun lot ten laatste zestig dagen na de feiten. “De kritiek dat justitie te traag werkt, gaat voor sectie M niet op”, zegt sectiehoofd Miet Knuts.