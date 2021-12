Wederoptredende spitsen Druijf en Cuypers trekken Malinwa over de streep tegen Seraing

LEES OOK. Seraing zet coach Jordi Condom aan de deur na vijfde opeenvolgende nederlaag

Dat het halverwege nog 0-0 stond had de thuisploeg in grote mate aan zijn doelman te danken. Coucke hield Seraing voor de pauze maar liefst vier keer van een doelpunt. Balverlies van de terugkerende Schoofs luidde al na vier minuten de eerste kans in. Maziz plaatste het leer richting de benedenhoek. Coucke reageerde bliksemsnel en redde knap.

Talloze slechte passes

De slechte passes in het Mechelse kamp, waar Mrabti door ziekte ontbrak, waren niet op twee handen te tellen. En ook voor doel bleek Malinwa onmondig. “Daar zijn we niets mee Iebe”, riep Vrancken toen een voorzet van de jarige Swers niet aankwam. De Limburger, die nog tweeënhalf jaar voor Seraing uitkwam, was lang niet de enige die zijn niveau moest opkrikken. Ook Schoofs verstuurde tegen zijn gewoonte in enkele ballen richting niemandsland. De kapitein liep bovendien tegen zijn vijfde gele kaart aan, waardoor hij in de eerste match tegen OH Leuven (15/01) geschorst is.

Tussendoor hield Coucke KV nog recht op pogingen van Kilota, Mikautadze en Maziz. Toen de hemelsluizen op het halfuur even open gingen, kreeg Mechelen zowaar wat zuurstof. Een voorzet van Bijker werd in extremis nog afgeblokt, net als twee schoten van Storm. Druijf trapte bij een wenkende mogelijkheid in de grond.

De harde wet van het voetbal

Mechelen tapte uit een ander vaatje bij de start van de tweede helft, met drie hoekschoppen in vijf minuten. Toch bleef Seraing de gevaarlijkste ploeg. Coucke zat er alweer goed tussen op een afgeweken schot van Jallow. Souza devieerde de pegel van Mikautadze in corner.

Wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt de rekening gepresenteerd. Ook Seraing mocht deze harde wet van het voetbal aan den lijve ondervinden. Een voorzet van Swers kwam deze keer wel aan. Druijf kopte proper binnen. De Nederlander droeg zijn derde competitiegoal op aan zijn zoontje Jame, wiens naam hij op zijn dij liet tatoeëren.

Toen Cuypers erin kwam, stond het in een wip 2-0. The masked striker zette een één-twee op met Storm en liet vervolgens Dietsch geen kans. Van een rentree gesproken na zijn driedubbele breuk in het aangezicht.

Seraing drong nog één keer aan via een kopbal van de ingevallen Marius, maar de Mechelse zege kwam niet meer in het gedrang. Na de bekeruitschakeling van vorige week tegen Eupen is deze jaarafsluiter een flinker opkikker voor Mechelen, dat als zesde 2022 induikt. Seraing blijft voorlaatste in de stand. (Diederik Geypen)