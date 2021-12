Opgave Mathieu van der Poel door de ogen van papa Adrie en Alpecin-Fenix: van “Dit is niet plezant” tot “Ik keek er niet van op”

Op tv hadden ze het over een val die niet op het scherm te zien was, terwijl zijn vriend Bram De Laat van Alpecin-Fenix zei dat Mathieu van der Poel geen verklaring wou geven voor zijn opgave.“Hij zegt dat hij niet gevallen is en dat hij een slechte dag had. Op naar de volgende cross”, deelde de woordvoerder mee.

Al is een opgave van de pas zondag gedebuteerde Van der Poel geen alledaags gegeven. Dat was van 13 oktober 2018 in de Rapencross in Lokeren geleden. “Hij is wél gevallen”, zeiden zowel vader Adrie van der Poel als Christoph Roodhooft, te gast bij Play Sports. “Ik heb Mathieu niet gezien, maar had wel wat sms-verkeer met hem. Je zag toch zijn op de rug besmeurde trui? Zijn rug deed pijn. Of dat een gevolg is van Dendermonde of het oud zeer, weet ik niet. Plezant is dat niet. Niet voor hem, niet voor ons. Morgen (dinsdag, nvdr.) zien we verder. Het is duidelijk dat die rug moet bekeken worden. Dit is vervelend. Het zijn van die problemen waar je niet meteen de vinger kunt op leggen.”

In het kamp van de wereldkampioen hadden ze dit niet echt zien aankomen. “In de tweede ronde dacht ik een paar keer: hier komt een versnelling van Mathieu, maar er kwam uiteindelijk niets. Loenhout donderdag komt niet in gevaar”, aldus Roodhooft.

Adrie van der Poel weigerde te panikeren. “Ik heb hem nog niet gesproken. Hij was al weg toen ik na de cross bij de camper aankwam. Ik keek er niet van op dat hij uit koers stapte. In de tweede ronde was de wedstrijd al gereden. Vorig jaar in Dendermonde liet hij het ook lopen. Drie jaar geleden was hij ook nergens op de Koppenberg om drie dagen later Europees kampioen te worden. Als je last hebt van je rug, kan dit gebeuren. Dendermonde zal erin gehakt hebben. Ik hoor dat Van Aert dit ook zei, maar hij staat gewoon een maand verder dan Mathieu. Achteraf gezien is het gemakkelijk praten, maar ik denk dat de situatie heel anders was geweest als hij vorige week in Rucphen had kunnen herbeginnen. Maar die knie liet dat niet toe. Van Aert staat veel verder en is veel magerder. Of dit blijft hangen? Ik denk het niet. Hij is zich wel bewust van de achterstand die hij door omstandigheden heeft op Wout. Het is bij Mathieu een en-en-verhaal”, besloot Van der Poel Sr. “Hij heeft nog een goede maand voor het hoofddoel: het WK.”(hc)