Chauffeur maakt brokken in Heusden-Zolder

De bestuurder van een witte wagen veroorzaakte in de nacht van zondag op maandag twee ongevallen in Heusden-Zolder. Eerst reed de automobilist rond 23.50 uur op de middenberm van de Bieststraat en ramde hij enkele fietsrekken waarna hij zijn weg vervolgde. Op het Heldenplein werd om 0.30 uur een wagen aangetroffen waarvan de schade overeenkwam met de schade opgelopen bij het ongeval in de Bieststraat. ook op het Heldenplein maakte de chauffeur brokken. ppn