“Zacht, wisselvallig en flink wat wind”

Deze wind transporteert zachte luchtmassa’s richting Limburg waardoor er namiddag maxima rond 11°C bereikt kunnen worden. Lokaal zou dat mogelijk zelfs even 12°C kunnen worden. De gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar bedraagt 5°C.

Voormiddag zal er vaak lichte regen of motregen vallen. Namiddag is er kans op een aantal losse buien. Het is niet onmogelijk dat er lokaal enkele donderklappen mee gemoeid zullen zijn.

In de nacht naar woensdag koelt het slechts enkele graden af. Tot middernacht zijn er nog rukwinden mogelijk tot ongeveer 60 km/u. Daarna wordt het geleidelijk wat rustiger.

