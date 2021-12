Schaatsicoon Sven Kramer moet nog afwachten of hij naar Winterspelen mag in laatste seizoen: “Ik heb alles gegeven”

Het is nog de vraag of Sven Kramer in februari in Peking zijn olympische titel mag verdedigen op de 5000 meter.

Bij het Olympisch Kwalificatietoernooi in Heerenveen moest de 35-jarige schaatser van Jumbo Visma zijn ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma voorlaten. Roest won de vijf kilometer in een geweldige tijd van 6.08,64. Roest is zeker van een plek in Peking. Bergsma reed 6.11,14 en is zeer waarschijnlijk ook zeker van een plek op de Spelen.

Kramer kwam tot een alleszins respectabele tijd van 6.12,29 en werd knap derde. “Ik heb gewoon echt alles gegeven”, zei Kramer na afloop toen hij aan het bijkomen was op het bankje. Kramer is drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer. In 2010, 2014 en 2018 was iedereen kansloos tegen de Fries. Ook in 2006 was hij er al bij tijdens de Spelen.

“Ik wist dat het de laatste weken beter ging, dit is een mooie opsteker. Ik heb in de kleedkamer gekeken. Ik wist natuurlijk dat ik een goed eindschot had”, sprak Kramer na afloop tegen de NOS. “Het was een beetje aftasten in de rit. Ik moest als een van de eersten (vierde rit,nvdr.).” Kramer denkt dat hij erbij is in Peking. “Ik kan van waarde zijn op de team pursuit en ik zal een goede vijf kilometer rijden.”

De winnaar van de 5000 meter is zeker van deelname aan de Spelen. De nummers 2 en 3 moeten afwachten en hopen dat schaatsers zich voor meerdere afstanden kwalificeren en wachten op eventuele aanwijsplekken.