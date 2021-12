Madonna: provoceren is ze niet verleerd. — © instagram

Hoe bestaat het!? Waar hálen ze het!? Dit hou je toch niet voor mogelijk!? Ook in 2021 wisten zowel bekende Vlamingen als wereldsterren vriend en vijand te verbazen met straffe stoten, curieuze misrekeningen en overwachte stunts. Onze showbizzredactie koos er de leukste uit. What the fuck!?