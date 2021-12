Sint-Truiden

Het was aanschuiven namiddag aan het rouwregister van Jef Cleeren in Sint-Truiden. De oud-burgemeester stierf tijdens kerstnacht. Hij was een begrip in Haspengouw en erbuiten. Bij veel Truienaars die het register kwamen tekenen als eerbetoon kwamen bij de warme herinneringen ook de emoties los.