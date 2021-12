Amateurvoetbal stevent opnieuw af op tijdelijke stopzetting

Het amateurvoetbal wordt allicht opnieuw tijdelijk stil gelegd door de maatregel van het recentste overlegcomité om geen publiek meer toe te laten. De beslissing is nog niet officieel, maar na een crisisoverleg tussen Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF is de teneur duidelijk. Zonder publiek is amateurvoetbal niet haalbaar en dus wordt er gepleit voor een tijdelijke stopzetting. Dinsdag volgt het officiële verdict.

De hoge coronacijfers en de opgelegde maatregelen van het laatste overlegcomité van de overheid nopen Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF ertoe om het amateurvoetbal opnieuw tijdelijk stil te leggen. Het recentste overlegcomité besliste dat het amateurvoetbal net als het profvoetbal opnieuw zonder publiek moet doorgaan. Die maatregel geldt voorlopig tot en met 28 januari. “Zonder publiek is amateurvoetbal niet haalbaar”, klonk het eerder al bij Voetbal Vlaanderen. Zonder de inkomsten van toeschouwers is het voor veel clubs financieel onhoudbaar om alles te organiseren.

Er is officieel nog niets beslist, maar de teneur op het crisisoverleg maandag waarop Voetbal Vlaanderen en ACFF aanwezig waren ging richting tijdelijke stopzetting van de amateurcompetities. Een officieel besluit zal tijdens de tweede vergadering dinsdag worden genomen. Dan moeten de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen en van de Waalse federatie alles goedkeuren. Maar naar verwachting is dat een formaliteit. Op de officiële communicatie en meer details zoals de duur en voor wie de tijdelijke stopzetting geldt, is het dus nog wachten tot dinsdag.

Het amateurvoetbal ligt momenteel stil omdat de winterstop daar al begonnen is. In principe moeten ze er op 15 januari opnieuw aan beginnen, maar dat zal dus allicht niet gebeuren. Al wordt er wel nog een slag om de arm gehouden omdat de overheid midden januari een nieuw overlegcomité plant. Afhankelijk van wat de overheid beslist, kan het amateurvoetbal dan met nieuwe plannen komen. Maar de verwachting is dat er zoals eerder beslist zeker tot en met 28 januari zonder publiek gevoetbald zal moeten worden.