Nederlandse paniek op WK darts: Van der Voort test positief op corona, zorgen om topfavoriet Van Gerwen na kerstfeestje

Een gigantische klap voor Vincent van der Voort. De Nederlander heeft positief getest op het coronavirus en moet zich dus terugtrekken van het WK darts. Van der Voort zou maandagavond in de derde ronde in actie komen tegen James Wade, maar de Engelsman gaat automatisch door naar de achtste finales.

De positieve test van Van der Voort zal ook een schok zijn voor Michael van Gerwen. De twee trainen vaak samen, maar het is nog onduidelijk of dit de laatste dagen ook zo was. Wel hebben de twee kamers naast elkaar in het hotel waar ze verblijven en vierden ze onlangs samen kerst, met ook nog Dirk van Duijvenbode erbij.

‘Mighty Mike’ zijn partij in de derde ronde staat voor dinsdagavond op het programma.

Eerder werd al bekend dat Raymond van Barneveld positief had getest op het coronavirus. Dat maakte hij bekend na zijn nederlaag tegen Rob Cross.