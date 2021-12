In Palma mogen volgende zomer nog maar drie cruiseschepen per dag aanmeren. Nu zijn dat er meestal een stuk of acht. Op een schip zitten gemakkelijk 3.000 tot 4.000 passagiers die op het eiland worden losgelaten en die volgens de lokale horeca weinig spenderen. Maar de maatregel zou vooral uit milieuoverweging worden genomen.