Wie nog op zoek is naar een ‘smaakvol’ nieuwjaarscadeau, kan daarvoor niet alleen in winkelstraten of webshops terecht, maar ook bij sommige Limburgse... sportclubs. Zo brengen voetbalclubs THES en Diepenbeek een eigen bier uit en brouwen basketbalclub Limburg United en futsalclub FULL Hasselt gin. Hoezo, er is door corona geen leven in de brouwerij? Proost. Op 2022!