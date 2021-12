Oudsbergen

In 2010 bracht het Natuurhulpcentrum leeuw Brutus over naar een opvangcentrum voor leeuwen in Zuid-Afrika. “De laatste maanden eiste de ouderdom echter zijn tol. In samenspraak met de lokale dierenartsen werd beslist om Brutus niet verder te laten afzien, en kreeg Brutus een spuitje”, zegt Sil Janssen van NHC.