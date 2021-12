Frank Raes zwaait af als presentator ‘Extra time’, maar zonder kompaan Filip Joos

Nog een allerlaatste keer mag Frank Raes (67) de debatten leiden: uitzonderlijk op dinsdag is er een aflevering van Extra time waarin Raes en zijn gasten stilstaan bij de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. Omwille van een coronabesmetting zal vaste analist Filip Joos (41) zijn afscheid echter niet meemaken.

Een historische aflevering, want na 13 jaargangen en 434 afleveringen moet Raes op pensioen. Moeten, dat leest u goed. Want eigenlijk is de presentator dat al twee jaar, maar al die tijd mocht hij van de VRT als zelfstandige nog blijven werken.

Tot enkele dagen geleden was hij ook nog sportanker in Het journaal. Aan die regeling komt nu een einde. Raes verdwijnt na dinsdag definitief van het scherm. Omwille van een coronabesmetting moet Filip Joos, die als vaste analist vele uitzendingen naast Raes zat, verstek geven voor de uitzending. Hij wordt vervangen door Gert Verheyen. Andere gasten zijn Wesley Sonck, Franky Van der Elst en Johan Boskamp.

Na het afscheid van Raes gaat Extra time wel door. Vanaf maandag 17 januari neemt Aster Nzeyimana het roer over.