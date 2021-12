Dove baby hoort stem van mama voor het eerst dankzij implantaat: “Hij heeft een andere kijk op de wereld”

Everett Colley werd negen maanden geleden geboren, maar al snel werd duidelijk dat het jongetje niet kon horen. Maar daar heeft een implantaat nu verandering in gebracht. De baby hoorde vorige week maandag voor het eerst de zijn stem van zijn ouders en zijn schattige reactie gaat de wereld rond. “Het is prachtig dat hij zo reageerde”, aldus de trotste mama Ashley (29). “Mensen vinden het altijd verschrikkelijk als ze te weten komen dat je baby doof is, maar dat is het niet. Hij heeft een andere kijk op de wereld dan wij.”