Sanne Cant doet letterlijk een pirouette op de balkjes: “Zolang we niet mogen gaan dansen...”

Sanne Cant finishte maandag als twaalfde in de Superprestigemanche van Heusden-Zolder, op ruim twee minuten van winnares Lucinda Brand. De Belgische kampioene liet zich onderweg echter opmerken met een mooie pirouette op de balkjes. “Zolang we niet mogen gaan dansen, moeten we een andere manier vinden hé”, lachte de Kempense.