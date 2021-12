Jan Bours, monument van het Limburgse wielrennen, is overleden

Jan was jaren de drijvende kracht achter de organisatie van het na-Tourcriterium ‘De Nacht van Dilsen’ die voor het eerst in 1977 werd ingericht. Die eerste editie werd gewonnen door Marc Demeyer voor... Eddy Merckx en dit onder het oog van meer dan 7000 toeschouwers. De jaren nadien passeerden nog heel wat andere vedetten zoals Van Impe, De Vlaeminck, Moser, Maertens, Kelly, Museeuw de revue. “De komst van de concurrentie van de Nederlandse criteriums, waar de budgetten veel groter waren, was voor ons moordend”, vertelde Jan ons destijds. “Daardoor was het voor ons haast niet meer betaalbaar om de grote vedetten nog aan de start te krijgen. En geen vedetten, is ook geen massa toeschouwers meer waardoor we er uiteindelijk mee hebben moeten kappen.” Het laatste criterium werd in 1997 georganiseerd en gewonnen door Eric Vanderaerden.

Met Jan Bours verliest het Limburgs wielrennen een monument. Hij stond al in 1955 aan de wieg van wielerclub Heidebloem. Meer dan 65 jaar was hij de bezieler van het wielrennen in Dilsen. En dat was hij ondanks zijn gezegende leeftijd tot voor kort nog steeds.