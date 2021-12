Femma Kaulille wenst leden het allerbeste

De kernleden van Femma Kaulille gingen weer op pad. Elk lid mocht mooie wensen, lekkere pralines en een bon voor een tas koffie in een plaatselijke koffiebar in ontvangst nemen.

“In de wintermaanden wordt er weer stevig gequizt en blijven we samen wandelen”, klinkt het. “Tijdens de nieuwjaarswandeling op zaterdag 8 januari 2022 heffen we samen het glas en stellen we ons goed gevuld en gevarieerd programma van 2022 voor.”