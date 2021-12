Lanaken

Op 29 januari 2022 is ZVC Allekante 41 jaar actief bezig met zaalvoetbal in Lanaken. De ploeg ontstond in 1981 in het inmiddels gesloopte douanekantoor Boorsem E314. De toenmalige oprichters annex douaniers Gie Vanheers (secretaris) en Michel Salden (voorzitter/speler) zijn nog steeds actief in de club en bijzonder trots. Allekante telt 2 ploegen : 1 wedstrijdteam en 1 recreatieteam.