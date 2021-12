Finaliste Miss Elegance Febe Abeels verkoopt wafels voor Kyano

Het geld gaat naar een aangepaste fiets voor Kyano, een zevenjarig jongetje met een fysieke en mentale beperking. “Kyano was op 1-jarige leeftijd bijna verdronken en heeft door het zuurstoftekort een hersenaandoening opgelopen. De afgelopen jaren is hij al goed vooruitgegaan en heeft zijn lichaam opnieuw aan stabiliteit en spierkracht gewonnen. Doordat hij nog veel ongecontroleerde bewegingen maakt en zijn coördinatievermogen nog niet optimaal is, zou een aangepaste fiets een godsgeschenk zijn en daar wil ik dan ook mijn steentje toe bijdragen”, aldus Febe.

De wafels kan je bij haar bestellen gedurende de ganse maand januari aan 5 euro voor 10 stuks. De opbrengst gaat integraal naar Kyano.