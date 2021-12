7 miljoen euro aan cocaïne gevonden in Gentse haven: “Bemanning merkte duikers op rond schip”

In de Gentse haven is vorige week 150 kilogram cocaïne gevonden. De drugs met een straatwaarde van om en bij de zeven miljoen euro zat verborgen in een zeekast van een schip uit Brazilië.

De bemanning van het Braziliaanse schip dat lag aangemeerd in de Gentse haven merkte op 20 december duikers op rond de boot. De Scheepvaartpolitie ging onmiddellijk ter plaatse maar kon de duikers niet meer aantreffen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen startte meteen een onderzoek.

In de zeekast van het schip - een opening onder water, waarlangs zeewater wordt opgepompt om ballasttanks te vullen, of voor de koeling van de machinekamer - vond de Belgische Douane drie grote zakken met in totaal ongeveer 150 kilogram cocaïne. (lees verder onder foto)

© Pierre Van Rossem

Deze vangst is niet de eerste in zijn soort. In juni van dit jaar werd in de Gentse haven al eens 216 kilogram cocaïne gevonden. Die had een straatwaarde van ruim 10 miljoen euro en zat ook verborgen in een zeekast.

“Criminele organisaties trachten op verschillende manieren cocaïne binnen te smokkelen via de Gentse haven: verborgen onder de waterlijn, in de bulkvracht, in containers, via de bemanning, … De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, de Scheepvaartpolitie Gent en de Douane blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken en de drugimport een halt toe te roepen”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van FGP Oost-Vlaanderen.

“Het drugsprobleem in de haven van Antwerpen is vele malen groter dan in Gent, maar we zijn toch beducht voor een verschuiving en een groei in de Gentse haven”, zegt Willockx. “De vangsten komen regelmatiger voor en we vrezen dat criminele organisaties de Gentse haven meer en meer gaan gebruiken voor drugsimport naar Europa.”

Volgens vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is de Douane een cruciale schakel in de veiligheidsketen tegen drugscriminelen: “De handel in drugs ontwricht onze samenleving, economie en bedrijven in onze zeehavens. Onze Douane is daarom een cruciale schakel in de veiligheidsketen tegen deze drugscriminelen. Ik blijf als minister de Douane de komende jaren ondersteunen zodat politie en parket kunnen blijven rekenen op een sterke en betrouwbare partner, ook in de Haven van Gent.”