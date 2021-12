Vier onderzoeken naar moord en doodslag in Limburg

In Limburg zijn het voorbije jaar vier onderzoeken naar moord of doodslag opgestart. Opvallend is dat bij drie van die onderzoeken de slachtoffers van buiten de provincie kwamen. Daarnaast liet in Bocholt een 22-jarige Zonhovenaar het leven nadat hij werd doodgestoken door een 16-jarige jongen, na een ruzie over een zakje wiet. Tot slot werd buiten Limburg, in Spanje, ook een onderzoek gestart naar de moord op een 41-jarige man uit Heusden-Zolder.