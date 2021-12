Wout van Aert na nieuwe demonstratie: “Ik blijf erbij: mijn beslissing over het WK neem ik pas na het BK”

Vijf op vijf, Wout van Aert doet in het veld momenteel ongeveer wat hij wil en dat is een fijne vaststelling, zei de Kempenaar. “Ik had van in het begin een goed gevoel”, trapte Van Aert een open deur in. Over een eventuele WK-deelname is er nog steeds geen beslissing genomen.

Modder, sneeuw, snel parcours… Overal waar Wout van Aert start, is hij heer en meester. “Ik denk niet dat ik ooit vijf crossen achter elkaar heb gewonnen”, grijnsde de kopman van Jumbo-Visma. “Dat zegt genoeg, hé. Of ik verrast ben? Het was afwachten hoe ik mij voelde want zo’n moddercross als gisteren is een aanslag op lijf en leden. Maar ik voelde vanochtend na het losrijden dat ik goed hersteld was.”

En Van Aert schoot prima uit de startblokken. “Dit is dan misschien ook de enige start waar het geen nadeel is om op de tweede rij te staan. Het gaf mij de kans om even uit de wind te blijven waarna de zee op tijd openging.”

Wat volgde was een heuse demonstratie. “Ik had van in het begin het goede gevoel te pakken”, aldus Van Aert. “Ik probeerde het verschil te maken, zag dat er gaatjes vielen en concludeerde dat Mathieu niet mee was. Ik kwam vrij snel alleen te zitten maar dat was zeker geen nadeel. Ik kon mijn eigen cross rijden en mijn eigen lijnen kiezen.”

Toch ging de Belgisch kampioen één keer in de fout. “Omdat het moeilijk is de concentratie te houden”, verklaarde Van Aert. “Die schuiver was een wake-up call waarna ik mijn concentratie opnieuw verhoogde. Ik probeerde zo vlekkeloos als mogelijk te rijden.”

En nu? Van Aert: “Ik rijd elke cross die ik start om te winnen. Ik heb vandaag en gisteren veel gegeven. Het wordt zaak om in te delen want ik wil mijn Belgische titel verlengen. Het wereldkampioenschap? Die vraag zal ik elke dag te horen krijgen, het antwoord komt op het gepaste moment. Ik blijf er bij dat ik pas na het WK over het BK zal beslissen.”

Tom Pidcock: “Eli was sterker”

Tom Pidcock stak opnieuw de kop op met een tweede plaats. “Ik win niet maar dit was een pak beter dan gisteren”, klonk het. “Ik voelde me redelijk goed. Ik rijd hier niet vaak goed maar het duel met Eli was mooi. Hij was sterker, ik moest het tactisch sterk spelen. Maar op deze prestatie kan ik verder bouwen. Technisch was het redelijk goed, fysiek voelde ik me ook goed. Ik rij met een goed gevoel naar mijn volgende wedstrijd in Baal. Nu ga ik een paar dagen trainen.”

Tom Pidcock werd knap tweede. — © BELGA

Eli Iserbyt: “Verrast dat het zo goed ging”

Eli Iserbyt bouwde zijn voorsprong in het SP-klassement op Toon Aerts uit met twee punten. En dat was verrassend aangezien Iserbyt voor de start aangaf met buikklachten te zitten. “Dit parcours ligt me beter dan Dendermonde”, verklaarde de West-Vlaming. “Tot voor de start voelde ik me slecht. Dus ja, ik ben verrast dat het zo goed ging. Misschien was dat wel omdat ik gisteren niet helemaal voluit ben gegaan. En ik had een goede bondgenoot aan Pidcock. Het is jammer dat ik hem in de spurt niet kon kloppen. In de spurt zat ik er dicht bij dus is het jammer dat ik verloor. Tom wist dat ik reed voor mijn klassement en daar heeft hij slim van geprofiteerd.”De voorsprong op Toon Aerts bedraagt met nog één manche te gaan vier punten. “Ja, dit was het best mogelijke scenario voor mij. In Gavere zal het ook spannend zijn maar ik ben blij dat ik alweer iets uitloop. Hopelijk is Gavere met publiek en kan het doorgaan. Want als het niet doorgaat, wordt er geen klassement opgemaakt, heb ik mij laten vertellen.”

Toon Aerts: “Duur puntverlies”

“Ik verlies hier dure punten”, vond Toon Aerts. “Ik was niet hersteld van gisteren en kon niet mee met het groepje van Eli. Laurens (Sweeck, red) mocht niet overnemen wat het voor mij niet simpel maakte.”

Er klonk wel wat frustratie bij de renner van de Trek Baloise Lions. “Ik verloor de aansluiting door een renner die per se onderdoor wilde duiken en daarna niet kon volgen. Leuk voor hem, minder leuk voor mij. Het klassement? Er is nu nog een wedstrijd en het zal afhangen van een goede dag in Gavere. Maar het zal niet makkelijk worden om vier punten goed te maken maar Gavere op het einde van het seizoen ,dat kennen we niet. En we zullen de jetlag van het WK in de benen te hebben.”