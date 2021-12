170 kerstschotels voor minderbedeelden van Diepenbeek

Daags voor Kerstmis was het in OC Lutselus alle hens aan dek om 170 kerstschotels te bereiden voor minderbedeelde Diepenbekenaren. Deze actie wordt georganiseerd door Vooruit, afdeling Diepenbeek, in samenwerking met de Sint- Vincentiusvereniging.

Germain Vanheusden, die al 20 jaar haar schouders zet onder dit prachtig initiatief: “Dit initiatief is niet enkel mogelijk dankzij de leden van Vooruit en Sint-Vincentiusvereniging, maar ook dankzij vrijwilligers en jeugd die niet partijgebonden zijn en de steun van sponsors.”Meryame Kitir, minister van ontwikkelingssamenwerking, kwam tijdens een blitzbezoek een handje helpen en bedankte alle vrijwilligers met een leuk geschenkje.Er werden bloemen overhandigd aan enkele verdienstelijke dames: Margriet Martens oprichter van deze actie, Germain Vanheusden en Lisette Vandael.Dichteres Blauwhartje schreef voor deze gelegenheid een mooi gedicht dat samen met een kerstkaart bij elke schotel werd meegegeven. “Als samen, geborgenheid is. Als woorden steun en troost geven. Als moedige mensen elkaar steunen. Als bezinning tijd en ruimte geeft. Dan zal Kerstmis de dag zijn, waar we samen in liefde het verschil voor een ander kunnen maken. Omdat geven het licht van onze toekomst is.”