Desillusie is compleet bij ex-wereldkampioene Ceylin Alvarado na opgave in tranen halfweg cross: “Het gaat gewoon niet”

Tranen bij Ceylin Alvarado. De Nederlandse kampioene moest halfweg cross opgeven in Heusden-Zolder, een nieuw hoofdstuk in haar rotseizoen tot nu toe.

“Het gaat gewoon niet goed”, aldus ploegleider Christoph Roofdhooft. “Op den duur verlies je dan het moreel en dat is wat er vandaag gebeurd is. Het is heel jammer en vooral vervelend voor haar. Als er een pasklare oplossing zou zijn, dan hadden we die al gebruikt. Ceylin was vandaag nochtans met verwachtingen van start gegaan omdat ze in Zolder een snel parcours op haar maat kreeg. Ze startte snel, trapte op haar adem en had last van haar rug. Daarna is ze in een neerwaartse spiraal terechtgekomen en heeft ze de moed verloren.”

De ex-wereldkampioenen kon dit seizoen nog niet winnen en haar laatste podiumplek dateert alweer van 27 november, in Kortrijk. Door verstoorde bloedwaarden was ze in oktober een tijdje afwezig.