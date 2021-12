Winnaars marktactie ontvangen hun waardebonnen

Tessenderlo

In samenwerking met het Loois Handelteam en de marktkramers organiseerde de Marktcommissie van Tessenderlo in november een marktactie. Wie in november naar de markt van Tessenderlo kwam en tien stempels verzamelde bij de marktkramers, kreeg een leuke attentie en maakte bovendien kans op een waardebon van 10 euro.