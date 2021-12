Popzanger (35) vindt kikker in bakje sla en besluit het dier te adopteren: “Een kerstmirakel”

Simon Curtis (35) uit Tulsa, Oklahoma wilde afgelopen week wat sla eten, maar merkte iets vreemd op in het bakje dat hij al vier dagen daarvoor had gekocht. De popzanger dacht eerst dat het een beetje bladgroente was, maar zag toen dat het een kikker was. Het vriest dat het kraakt waar hij woont, dus wilde Simon de kikker - die hij intussen ‘Tony’ had gedoopt - niet zomaar buiten zetten. Hij biedt de kikker nu een warme thuis aan, maar het verhaal heeft nog een diepere betekenis voor de man. Als kind leed hij aan leukemie en kreeg hij een pluchen kikker van zijn ouders om hem gezelschap te houden in het ziekenhuis. “Ik zag er onlangs nog foto’s van”, klinkt het. “De cirkel is nu rond. Het lijkt wel een kerstmirakel.”