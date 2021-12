Recordaantal leden voor Tennis Vlaanderen

Voor het vijfde jaar op rij ziet Tennis Vlaanderen haar ledenaantal groeien. Zelfs na het recordjaar in 2020 is het aantal leden opnieuw gestegen met ruim 20 procent tot 198.367 tennis- en padelleden. “Nog nooit telden we zoveel tennis- en padelspelers in Vlaanderen”, zegt CEO Gijs Kooken trots.

“De stijging is zowel te merken bij de tennis- als de padelspelers”, licht Kooken toe. “We verwelkomden dit jaar maar liefst 8 procent meer tennissers (12.151) en zo kloppen we af op 165.436 tennisspelers, een historisch record. Het ledenaantal binnen de padeltak groeide met 133 procent (41.461) ook enorm, we tellen nu 72.622 padellers in Vlaanderen. Er zijn uiteraard heel wat spelers die beide sporten combineren en dus deel uitmaken van beide groepen. Dit brengt het eindtotaal van alle leden op het historische cijfer van 198.367 leden in onze tennis- en padelfamilie.”