Een recente studie van het UK Health Security Agency (UKHSA) toont aan dat, alvast in het Verenigd Koninkrijk, de omikronvariant van corona ons veel minder ziek maakt. Volgens de studie maak je na besmetting tot 70 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden. “Goed nieuws, maar we moeten wel een slag om de arm nemen.”