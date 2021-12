Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Kristian Thorstvedt na rode kaart in Oostende

KRC Genk dreigt het in de eerste twee duels van 2022 zonder Kristian Thorstvedt te moeten stellen. Het bondsparket van de Belgische voetbalbond stelde maandag immers een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro voor na de rode kaart van de Noor zondagavond in Oostende. Het is nog niet duidelijk of KRC Genk akkoord gaat met het voorstel.