Oudste ijsbeer van Europa gestorven in Berlijnse zoo

In de zoo van Berlijn is de ijsbeer Katjuscha overleden op 37-jarige leeftijd. Het ijsbeervrouwtje was de oudste ijsbeer in Europa en de laatste ijsbeer in de Berlijnse zoo.

Katjuscha werd op 24 december dood aangetroffen in haar verblijf, meldde Berlin Zoo maandag. IJsberen worden normaal gezien 25 tot 30 jaar oud. Katjuscha had hartproblemen en had al langer medische verzorging nodig.

“We zullen de komende weken beslissen wat we gaan doen met het ijsberenverblijf in de zoo”, aldus de Berlijnse dierentuin nog.

In het Tierpark in Berlijn, van dezelfde eigenaar als Berlin Zoo, leven nog twee ijsberen.

Katjusha werd in 1984 geboren in de Karlsruhe Zoo en kwam na een jaar naar de zoo van Berlijn. Ze leefde samen met ijsbeer Knut, een van de grootste sterren van de Berlin Zoo, tot die in 2011 plots stierf door een hersenaandoening.