Timothée Chalamet ontwerpt met Haider Ackermann een wel heel bijzondere trui

Acteur Timothée Chalamet zet samen met de Colombiaans-Franse ontwerper Haider Ackermann zijn eerste stappen in de modewereld. De 25-jarige Chalamet, die nog door modebijbel Vogue vermeld werd als meest invloedrijke man in de modewereld, ontwierp een trui ten voordele van Afghanistan Libre, een Franse organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen in kinderen in Afghanistan.

”Al enkele jaren hebben Haider Ackermann en ik het idee dat we samen iets moeten maken”, zegt de acteur op zijn Instagrampagina. “Eerder dit jaar besloten we dan ook om het te doen. Toen we in augustus het nieuws vernamen over de teruggekeerde Taliban in Afghanistan waren we beide in shock. Het werd meteen de reden voor het maken van onze trui: de opbrengst zal voor de volle honderd procent naar Afghanistan Libre (een Franse organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen en kinderen, red.) gaan.”

Het ontwerp is dan ook niet toevallig: de witte trui werd opgesmukt met blauwe verfspatten met daarin het hoofd van een Afghaanse vrouw. De bijhorende boodschap ‘Silent Soldier’ en ‘HA + TC: A Common Thread’ moet het project nog eens extra in de verf zetten.

Wie interesse heeft in de trui, kan er online eentje kopen voor 175 euro.