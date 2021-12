Op 1 januari start de 37-jarige Nina Kvikvinia als vijfde schepen van de stad Sint-Truiden. Als tiener vluchtte ze samen met haar ouders uit haar vaderland Georgië om vervolgens in 1999 in het asielcentrum in Bevingen terecht te komen. Nina Kvikvinia krijgt verschillende bevoegdheden toegewezen gaande van Toerisme tot Gelijke Kansen. Kvikvinia heeft er enorm veel zin in. Wij zochten haar op.