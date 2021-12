Gouverneur Lantmeeters heeft forse kritiek op coronabeleid van federale regering

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft forse kritiek op het coronabeleid van de federale regering. Die kritiek uitte hij deze middag bij ons in de studio. Volgens de gouverneur kon de communicatie naar de bevolking toe veel beter. De maatregelen veranderden continu waardoor het een wirwar werd. Jos Lantmeeters is voorstander van een barometer die bepaald welke maatregelen we moeten treffen naarmate de situatie verandert. ''Ook nu vergeten we precies dat we ons aan de maatregelen moeten houden voor de kwetsbaren onder ons'', zegt Jos Lantmeeters. Hij roept daarom de overheid op om een betere communicatiestrategie uit te werken.