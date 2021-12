Lucinda Brand rekent pas in slotfase af met toptalent Fem van Empel en wint Superprestigecross Heusden-Zolder

Wie anders dan Lucinda Brand heeft de Superprestigecross in Heusden-Zolder op haar naam geschreven. De 32-jarige Nederlandse van Baloise Trek Lions schudde haar jonge landgenote Fem van Empel (19) helemaal op het einde van zich af. Annemarie Worst werd derde.

Tijdens de eerste ronde werd het al duidelijk: dit zou een snelle omloop met weinig tijdsverschillen worden. De Nederlandse topfavoriete Lucinda Brand kreeg vijf landgenotes (Van Empel, Betsema, Worst, Alvarado, Kastelijn, Bakker) en de Hongaarse Kata Blanka Vas met zich mee.

Iets over halfweg koers schakelde Lucinda Brand een tandje hoger. Ze voerde het tempo in de derde ronde plots gevoelig op en kreeg enkel de 19-jarige Fem van Empel in haar wiel. De andere vrouwen moesten toen al passen.

In de achtergrond was het Denise Betsema die de jacht opende op het tweetal voorin, maar de voorsprong van Brand en Van Empel werd alleen maar groter. In de voorlaatste ronde ging Brand nog tegen de vlakte, maar daar profiteerde Van Empel niet van. Zij speculeerde op haar sterke sprint.

Wereldkampioene Brand slaagde er pas in de absolute slotfase in om Van Empel uit het wiel te rijden. De snelle Van Empel maakte een foutje in de laatste afdaling en moest enkele meters prijsgeven op Brand. De wereldkampioene kon een sprint dus nipt vermijden en trok door tot aan de finish.

Uitslag:

1. Lucinda Brand (Ned)

2. Fem van Empel (Ned)

3. Annemarie Worst