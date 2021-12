Nog miljarden euro’s aan oude Europese valuta in omloop

Twee decennia na de invoering van de euro, zijn er nog steeds miljarden euro’s aan oude valuta in omloop. In totaal kunnen volgens berekeningen van het financiële persbureau Bloomberg nog voor zowat 8,5 miljard euro aan oude munten en bankbiljetten worden ingewisseld.

In België waren er op 1 juli 2021 nog 14,9 miljoen biljetten voor in totaal 5,78 miljard frank of omgerekend 143,2 miljoen euro in omloop, zo blijkt uit gegevens van de Nationale Bank. Die zijn nog steeds en onbeperkt inwisselbaar aan de loketten van de centrale bank. Het gaat daarbij wel alleen om briefjes vanaf 100 frank, omdat die van 20 en 50 frank door de federale schatkist werden uitgegeven.

Biljetten van 20 en 50 frank en muntstukken zijn sinds eind 2004 niet meer om te ruilen. Daarvan keerde een bedrag van omgerekend 188 miljoen euro niet (op tijd) terug, wat neerkomt op meer dan 42 procent van de omloop eind 2001.

Volgens de berekeningen van Bloomberg maakt de Duitse mark de hoofdmoot uit van de 8,5 miljard euro aan oude valuta die nog ingewisseld kan worden. In Duitsland laat de Bundesbank nog onbeperkt het omruilen in euro toe.

Veel andere landen, zoals Frankrijk, Spanje en Italië, zijn al gestopt met het omwisselen van hun oude munten. Portugal stopt er in februari mee. In Nederland kunnen guldenbiljetten nog tot en met 2031 worden ingewisseld.