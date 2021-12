Anthony Martial zint op vertrek bij Manchester United

De Franse aanvaller Anthony Martial wil niet langer bij Manchester United blijven. De 26-jarige Martial heeft dat trainer Ralf Rangnick in een persoonlijk gesprek laten weten. “Hij zit nu zeven jaar bij Manchester United en voelt dat dit het juiste moment kan zijn voor een verandering, om ergens anders heen te gaan”, zei Rangnick in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Newcastle United.

Manchester United trok afgelopen zomer de aanvallers Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho aan, waardoor de concurrentie voor Martial nog groter werd. De dertigvoudig international van Frankrijk speelde dit seizoen zeven wedstrijden in de Premier League, waarvan slechts twee in de basis. United nam Martial in 2015 over van AS Monaco. De aanvaller speelde sindsdien bijna 270 wedstrijden voor de ‘Mancunians’ en maakte 79 doelpunten.

“Ik snap wel waarom Anthony weg wil, maar het is ook belangrijk om naar de situatie van de club te kijken”, aldus Rangnick. “We zitten in een COVID-tijd en we doen mee aan drie competities waarin we zo goed mogelijk willen presteren. Ik heb dus tegen hem gezegd dat een vertrek niet alleen in het belang van de speler moet zijn, maar ook van de club. Voor zover ik weet ligt er geen enkel bod van een andere club. Zolang dit het geval is, blijft Anthony bij ons.”