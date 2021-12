Intensivist Geert Meyfroidt is niet alleen ‘De Slimste Mens ter Wereld’ anno 2021, ook weet hij wat je kan doen tegen een kater: water drinken. Of bij hoofdpijn een ‘paracetamolletje’ nemen. Een simpel advies, en dat terwijl het internet bol staat van remedies om een kater te voorkomen. Of als je toch het verkeerde advies las, er eentje te behandelen. Maar wat werkt nu echt?