Mathieu van der Poel met vertrouwen aan de start in Heusden-Zolder: “Als ik goed hersteld ben, kan ik meedoen om te winnen”

Mathieu van der Poel eindigde in zijn eerste cross van dit seizoen op de tweede plaats, op een halve minuut van Wout van Aert. “Maar ik denk dat ik vandaag toch al wat langer zal kunnen volgen”, zei de wereldkampioen na zijn verkenning van de omloop in Heusden-Zolder.

“Vandaag is het een heel andere cross dan zondag. Er zal veel meer gereden worden. Hier zijn amper loopstroken. Het is een echt snelle cross. Dat is wat ik altijd leuk heb gevonden aan crossen. Het kan dag en nacht verschil zijn op twee dagen.”

“Die eerste cross hakt er altijd een beetje in, natuurlijk. Zeker zo ééntje als gisteren. Maar ik voel me al bij al goed. Ik mag best tevreden zijn. Maar het is nu een andere wedstrijd. Zolder ligt er nooit echt extreem zwaar bij. Er zijn een paar stroken die wat glad zijn, maar verder is het allemaal best goed berijdbaar. Het verschil zal zeker niet zo groot zijn als gisteren.”

“Ik hoop dat ik al wat dieper kan gaan dan gisteren. Toen voelde ik me nog wat beperkt in mijn inspanningen. Maar dat is logisch. Die hardheid heb ik gewoon nodig en ik hoop dat die komt door wedstrijden te rijden. Ik denk dat ik vandaag al iets meer mijn ding zal kunnen doen en langer zal kunnen volgen. Als ik goed hersteld ben, kan ik meedoen om te winnen.”