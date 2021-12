Wout van Aert verwacht in Heusden-Zolder spannendere cross: “Parcours dat beter bij Mathieu past”

Een dag na het eerste duel in de cross staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel vandaag alweer tegenover elkaar in de veldrit in Heusden-Zolder. Zondag eindigde de Nederlander nog op een halve minuut van de Belgische kampioen, maar die laatste verwacht vandaag meer spanning. “Het zal zeker een parcours zijn dat Mathieu beter past dan dat van gisteren.”

“Ik mag niet klagen over mijn vorm”, steekt Van Aert van wal. “Het verschil qua parcours hier in Zolder is wel groot met dat van zondag in Dendermonde. Het is een omloop waar de regen weinig invloed op heeft. Het is een snel parcours.”

“De aankomststrook is hier vaak bepalend”, weet Van Aert. “Soms valt het daar stil, maar als er gaten vallen, is het best lastig. Het loopt wat stiekem bergop en het is best een lange verharde strook voor een veldrit. Of ploegen iets kunnen organiseren op deze strook? Dat is zeker een mogelijkheid. Het eerste deel van het parcours is vrij makkelijk, waar je wel in het wiel kan rijden. Maar in het tweede deel wordt het technisch en als je daar te ver achteraan in een groep zit, kunnen er gaten vallen.”

Zes jaar geleden werd Van Aert er wereldkampioen. “Als je naar de foto’s van toen kijkt, zegt dat genoeg. Ik was toen nog vrij klein en helemaal niet gespierd. Maar het zijn leuke herinneringen. Voor dat WK had ik nooit echt een goed gevoel hier, het was altijd een moeilijke cross voor mij. Maar sindsdien heb ik hier al vaak een goede cross gereden.”

Van Aert verwacht dat Van der Poel wel eens korter zou kunnen eindigen, al mikt hij zelf op een vijfde zege in vijf wedstrijden. “Het zal zeker een parcours zijn dat Mathieu beter past dan dat van gisteren. Het zou zeker spannender zijn. Vijf op vijf? Dat zou leuk zijn. Maar naast Mathieu verwacht ik ook Pidcock. Hij heeft een snelle ronde in de benen en dat in zo’n snelle race als hier… Maar vergeet ook de usual suspects als Toon Aerts en Michael Vanthourenhout niet.”