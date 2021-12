Beringenaren bezoeken kerstberen

Beringen

Ook dit jaar vrolijken de verlichte beren de eindejaarsperiode in Beringen op. En ook dit jaar maakt elke creatieveling die ermee op de foto gaat, kans op leuke prijzen. “Onze vrolijke beren staan in het centrum van Beringen, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel en Paal”, vertelt schepen van Ondernemen Werner Janssen. De inwoners die een foto of een filmpje met een van de beren posten op de sociale media met de hashtag #instaberingen, maken kans op een cadeaukorf van Toerisme Beringen ter waarde van 50 euro. Natuurlijk kan je de beren ook gewoon een bezoekje brengen zoals Ahuzar Akyil en haar neefje Yusuf Ali Akyil. “Wij houden van de kerstberen. Die zorgen voor een grote gezelligheid. Wat ons betreft mogen die het hele jaar blijven staan.” zb