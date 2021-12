Regisseur van “Dallas Buyers Club” en “Big Little Lies” overleden

Jean-Marc Vallée bij actrices Laura Dern, en Nicole Kidman, die beide een grote rol hadden in ‘Big Little Lies’. — © AFP

De Canadese filmregisseur Jean-Marc Vallée is op 58-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Hij overleed in een vakantiehuisje bij Quebec. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens zijn publicist kwam het overlijden onverwacht.

Vallée was onder meer bekend van de serie “Big Little Lies” op HBO en de film “Dallas Buyers Club”, het waargebeurde verhaal over een aidspatiënt die een handel in medicijnen opzet die niet door de verzekering worden vergoed. Het drama leverde beide hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto een Oscar op. Vallée werd genomineerd voor zijn regie.

Voor hitserie “Big Little Lies” ontving de Canadese regisseur diverse prijzen, waaronder een Emmy Award en een Directors Guild Award. De serie met Nicole Kidman en Reese Witherspoon vertelt over een rijke wijk in Monterey, in de Amerikaanse staat Californië, waar een moord een reeks geheimen aan het licht brengt.

Vallée maakte ook de film “Wild” met Reese Witherspoon in de hoofdrol, gebaseerd op het boek van Cheryl Strayed over haar wandeltocht op de Pacific Crest Trail, en de miniserie “Sharp Objects” met Amy Adams.

Vallée zou ook een andere HBO-serie regisseren, “Gorilla and the bird”, een miniserie gebaseerd op het boek met dezelfde naam over een openbare aanklager die een psychotische aanval krijgt.

In een interview met The New York Times uit 2018 zei de regisseur dat hij met zijn werk de gebreken imperfecties van de menselijke natuur wil blootleggen. “Ik lijk aangetrokken te worden tot deze verhalen en underdogs als personages”, zei hij.

Vallée werd in 1963 geboren in Montreal. Hij laat twee zonen na.