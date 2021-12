Middernachtmis zonder licht, maar met alleen maar kaarsjes in Zonhoven

Zonhoven

Een volle Sint-Quintinuskerk in de nacht van 24 op 25 december in het centrum van Zonhoven. Daar had priester Wim Simons samen met een heel team honderden kaarsjes laten branden. Allemaal waren ze aangestoken via het vredeslicht dat vanuit Bethlehem vertrokken was. De spots in het plafond bleven uit en de kerkgangers kregen zo voor één keer een plechtigheid met alleen maar kaarslicht. In de middernachtmis werd zelfs een echt Filipijns kindje gedoopt, achter de levende kerststal. Een moslimgezin kwam mee de plechtigheid bijwonen, omdat ze zich graag beter wilden integreren. De priester en het federatieteam wilden er zo een oprecht feest van vrede en verbondenheid van maken. toro