Ghislaine neemt na twintig jaar afscheid als gemachtigd opzichter in Meeuwen

Oudsbergen

Gemachtigd opzichter Ghislaine Beynsberger hielp twintig jaar lang leerlingen veilig oversteken aan het zebrapad van de Dorpstraat en de Torenstraat in Meeuwen. “Twintig jaar heeft ze hier samen met collega’s kinderen veilig overgezet in regen en wind. Dat verdient een pluim”, zegt burgemeester Marco Goossens. De leerlingen en ouderraad van Klim Op Meeuwen en de gemeente overhandigden haar een kleine attentie en met een mooie serenade werd de hulde afgesloten. “Vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk, dat hoeft geen geschenk”, zegt Ghislaine zelf. “De dankbare kinderlach is ruim voldoende.” De gemeente is nog op zoek naar gemachtigde opzichters. rdr