Twintig maanden cel voor kapitein van schip dat olieramp veroorzaakte bij Mauritius

“Het hof hield er rekening mee dat de twee beklaagden schuldig pleitten en hun verontschuldigingen hebben aangeboden”, aldus rechter Ida Dookhy Rambarrun.

De Japanse tanker liep op 25 juli 2020 op een rif waardoor meer dan 1.000 ton olie lekte in de wateren rond het eiland.

De Indiase kapitein Sunil Kumar Nandeshwar had tijdens het proces toegegeven dat hij alcohol gedronken had tijdens een feestje op het schip. Hij werd samen met zijn adjunct uit Sri Lanka Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna schuldig verklaard aan “het in gevaar brengen van de veiligheid van het scheepvaartverkeer”.

De MV Wakashio, die onder de Panamese vlag voer, was vanuit Singapore onderweg naar Brazilië met aan boord 3.800 ton stookolie en 200 ton diesel. Die brandstoffen begonnen al snel in het water te lekken, maar het grootste deel kon weggepompt worden.

Het olielek was de ergste milieuramp in de geschiedenis van het eiland. De azuurblauwe kust en de koraalriffen van Mauritius trekken jaarlijks veel toeristen. De olie beschadigde belangrijke ecosystemen en zorgde ervoor dat de kust pikzwart kleurde.